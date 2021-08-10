На Неве стартовал кольцевой водный маршрут

На Неве стартовал кольцевой водный маршрут
Первые туристы уже оценили "Невский маршрут". Фото: Baltphoto

В Петербурге начал свою работу регулярный кольцевой «Невский маршрут», соединивший шесть причалов Северной столицы в центре города.

Комитет по транспорту сообщает, что маршрут вобрал в себя Адмиралтейство, Кунсткамеру, Летний сад, Мытнинскую, Арсенальную и Петровскую набережные.

Несколько дней назад, на выходных, первые туристы испытали новый водный путь.

В настоящее время в Петербурге на редкость хорошая погода. Это ли не повод насладиться прекрасными видами города на Неве с воды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 7 августа, на петербургской реке Нева открыли регулярный кольцевой маршрут общественного транспорта. Пассажиров будут развозить теплоходы. Они будут курсировать по водному «Невскому маршруту» ежедневно с 11 до 19 часов.

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