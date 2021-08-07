На Неве запустили кольцевой теплоходный маршрут

Водное кольцо свяжет шесть городских причалов в центре Петербурга, расположенных на Неве. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Водное кольцо свяжет шесть городских причалов в центре Петербурга, расположенных на Неве. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

С субботы, 7 августа, на петербургской реке Нева открыли регулярный кольцевой маршрут общественного транспорта. Пассажиров будут развозить теплоходы.

Как сообщает комитет по транспорту города, теплоходы будут курсировать по водному «Невскому маршруту» ежедневно с 11 до 19 часов.

Водное кольцо свяжет шесть городских причалов в центре Петербурга, расположенных на Неве. Маршрут будет состоять из семи участков. Жители и гости города смогут прокатиться как по всему маршруту, так и по его части. Проезд между двумя пунктами обойдется в 100 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, кто поставит в Петербург автобусы для транспортной реформы. В ходе торгов за каждый лот, включающий в себя от 23 до 47 маршрутов, боролись по три-четыре компании.