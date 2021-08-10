Тело пропавшего студента из Петербурга нашли в Турции

Тело пропавшего студента из Петербурга нашли в Турции
Студент из России прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля. Фото: pixabay.com

Тело пропавшего 20-летнего россиянина обнаружили на острове Бургазада в районе турецкого Стамбула.

Правоохранители смогли попасть в место, где был обнаружен труп, только морским путем. Тело находилось в море в районе скал, рядом лежала сумка с копией паспорта

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в местной полиции, тело направлено в морг для экспертизы.

Напомним, молодой петербуржец прибыл в Турцию в ночь на 16 июля и вечером 29 числа должен был улететь в Вильнюс, однако домой он не вернулся и на связь не выходит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поисками молодого россиянина занимались как родные молодого человека, так и полиция с консульством.

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