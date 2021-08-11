Информация о предварительных результатах выборов в субъектах Российской Федерации 8 августа 2021 года

Информация о предварительных результатах выборов в субъектах Российской Федерации 8 августа 2021 года
Россия готовится к выборам. Фото: Baltphoto

8 августа 2021 года в Приморском крае проводились три голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Дополнительные выборы депутатов Думы Чугуевского муниципального округа по одномандатным избирательным округам № 4 и № 12 признаны состоявшимися. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили два кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чугуевского муниципального округа».

Фото: www.cikrf.ru

В Шкотовском муниципальном районе прошли выборы депутатов представительных органов Смоляниновского городского поселения и Новонежинского сельского поселения. Выборы признаны состоявшимися. Замещалось шесть депутатских мандатов. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили два кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», два кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», и два кандидата, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

Фото: www.cikrf.ru
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