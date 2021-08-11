Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 августа 2021 года № 39

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

2. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

3. Об исключении кандидатов из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

4. О регистрации доверенных лиц политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

5. Об отказе в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

6. О дополнительном выделении средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

7. О внесении изменений в приложение к Регламенту перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва