Состоялось 39-е заседание ЦИК России

10 августа 2021 года состоялось заседание ЦИК России.

О регистрации на выборах депутатов Государственной Думы

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» в количестве 211 человек.

Центризбирком исключил Сергея Минделевича из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».

Комиссия исключила Беслана Амхадова, Султана Амхадова, Анну Сиргия из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Зарегистрированы доверенные лица политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в количестве 75 человек.

ЦИК России отказала в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов.

Другие вопросы

ЦИК России утвердила дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Комиссия внесла изменения в приложение к Регламенту перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.