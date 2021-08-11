Состоялось 39-е заседание ЦИК России

10 августа 2021 года состоялось заседание ЦИК России.
О регистрации на выборах депутатов Государственной Думы
ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» в количестве 211 человек.
Центризбирком исключил Сергея Минделевича из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».
Комиссия исключила Беслана Амхадова, Султана Амхадова, Анну Сиргия из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Зарегистрированы доверенные лица политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в количестве 75 человек.
ЦИК России отказала в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов.
Другие вопросы
ЦИК России утвердила дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Комиссия внесла изменения в приложение к Регламенту перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.