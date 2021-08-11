Состоялось 39-е заседание ЦИК России

Состоялось 39-е заседание ЦИК России
Фото: www.cikrf.ru

10 августа 2021 года состоялось заседание ЦИК России.

О регистрации на выборах депутатов Государственной Думы

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» в количестве 211 человек.

Центризбирком исключил Сергея Минделевича из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ».

Комиссия исключила Беслана Амхадова, Султана Амхадова, Анну Сиргия из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Зарегистрированы доверенные лица политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в количестве 75 человек.

ЦИК России отказала в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» в связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей, представленных в поддержку выдвижения федерального списка кандидатов.

Другие вопросы

ЦИК России утвердила дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Комиссия внесла изменения в приложение к Регламенту перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

выборы заседание избирком Россия цик


 

Новости партнеров
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Коломенской улице женщина чуть не зарезала своего сожителя
16-летнего сына женщины-инженера домогался неизвестный на Фомина
Максима Шугалея зарегистрировали кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга
15-летней девушке в поликлинике диагностировали раннюю половую жизнь
На Приморском в лесопарке мужчина заметил мертвое тело
В Гатчине задержан мужчина, которые стрелял по бездомной
Из свадебного «Инфинити» в Петергофе стреляли в воздух
Анонс заседания рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии ...