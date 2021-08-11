Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 11 августа 2021 года

11 августа 2021 года в 15 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

— Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 22 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 25 с правом решающего голоса

— О формировании избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ

— О Плане мероприятий Контрольно-ревизионной службы при Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2 полугодие 2021 года

— О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

— О жалобе Землянской Анны Павловны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Баскакова Владимира Владимировича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

— О жалобе Горбунова Дмитрия Вячеславовича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4

— О жалобе Сиялова Ильи Валерьевича на решение Территориальной избирательной комиссии № 45, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik