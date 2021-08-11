Анонс заседания рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам

Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

11 августа 2021 года в 13.00 состоится заседание Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов по адресу Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

1. О жалобе Гончаровой Екатерины Михайловны на агитацию в выпуске печатного средства массовой информации «Автовские ведомости» № 17 (397) от 26 июля 2021 года. В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.