Анонс заседания рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам

Анонс заседания рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам
Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

11 августа 2021 года в 13.00 состоится заседание Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов по адресу Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

1. О жалобе Гончаровой Екатерины Михайловны на агитацию в выпуске печатного средства массовой информации «Автовские ведомости» № 17 (397) от 26 июля 2021 года. В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

горизбирком заседание новости СПб споры


 

Новости партнеров
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Ковид
Ковид "встает в полный рост": Мясников напомнил о своей книге-пророчестве
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России хотят поднять МРОТ до 20 тысяч рублей, но пока это призрачная надежда
Астрологи предупреждают: некоторые знаки зодиака ждут денежные потери и ...
Здравствуй, осень: как успеть эффективно сбросить вес к сентябрю
На Коломенской улице женщина чуть не зарезала своего сожителя
16-летнего сына женщины-инженера домогался неизвестный на Фомина
Максима Шугалея зарегистрировали кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга
15-летней девушке в поликлинике диагностировали раннюю половую жизнь
На Приморском в лесопарке мужчина заметил мертвое тело