Samsung презентовал новые смартфоны с гибкими экранами

Компания Samsung провела онлайн-презентацию, на которой показала новые складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Предзаказ на новинки уже открыт. Цены на Galaxy Z Fold3 в российских магазинах будут начинаться от 159,9 тысячи рублей. Galaxy Z Flip3 обойдется минимум в 89,9 тысячи рублей. Стоимость будет зависеть от объема памяти. В ограниченном тираже будет продаваться исполнение Thom Browne Edition для обеих моделей.

Оба смартфона имеют раму из армированного алюминия, защитное стекло Corning Gorilla Victus, и на 80 процентов более износостойкое стекло. Складные новинки получили влагозащиту по стандарту IPX8, которой не было еще ни на одном устройстве Samsung.

Особенностью Galaxy Z Fold3 стали новые камеры. На внутреннем дисплее сделали 4 Мп подэкранную камеру, которая «проявляется» сквозь экран только при использовании. На внешнем экране предусмотрена 10 Мп фронтальная камера. Основной модуль включает в себя три 12 Мп камеры — ультраширокоугольную, широкоугольную и телеобъектив.

Также на презентации представили беспроводные наушники Galaxy Buds 2. Они будут продаваться за 10,9 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что систему Samsung Pay могут запретить в России осенью.