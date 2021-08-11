ВОЗ может одобрить «Спутник V» к середине сентября

ВОЗ может одобрить &#171;Спутник V&#187; к середине сентября
Сейчас организация проводит юридические процедуры по одобрению "Спутника V". Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Вакцина от коронавируса «Спутник V» российского производства может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к середине сентября.

Об этом 11 августа заявила помощник руководителя ВОЗ Марианджела Симао. Она рассказала на брифинге, что сейчас организация проводит юридические процедуры по одобрению «Спутника V». Симао отметила, что эксперты также начали анализировать этот препарат на предмет включения в портфель механизма COVAX.

По словам помощника гендиректора ВОЗ, точных сроков одобрения российской вакцины пока нет. Однако, как она подчеркивает, ориентировочно это произойдет в середине сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доклинические испытания «Спутника V» в виде капель завершены: первый пациент рассказал о своих ощущениях.

"Спутник V" вакцина от коронавируса ВОЗ


 

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