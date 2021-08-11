Вертолет с туристами разбился на Камчатке, восьмерым удалось выжить

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Камчатском крае. К месту ЧП направляется вертолет Центра медицины катастроф.

Инцидент случился в районе Кроноцкого заповедника. По предварительным данным, летательный аппарат упал в озеро.

Как сообщили в МЧС России, на борту воздушного судна находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восьмерым удалось выжить в результате крушения.

Информация о погибших пока отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о крушении самолета на Аляске. Разбился легкомоторный экскурсионный самолет. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.