Вертолет с туристами разбился на Камчатке, восьмерым удалось выжить

Вертолет с туристами разбился на Камчатке, восьмерым удалось выжить
Вертолет потерпел крушение. Фото: pixabay

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Камчатском крае. К месту ЧП направляется вертолет Центра медицины катастроф.

Инцидент случился в районе Кроноцкого заповедника. По предварительным данным, летательный аппарат упал в озеро.

Как сообщили в МЧС России, на борту воздушного судна находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восьмерым удалось выжить в результате крушения.

Информация о погибших пока отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о крушении самолета на Аляске. Разбился легкомоторный экскурсионный самолет. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

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