Вильфанд перечислил регионы России с аномальной погодой

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в скором времени большей части России ожидаются температуры на 7-10 градусов выше нормы.

Тепло будет в Вологодской области, в Архангельской, Мурманской области и республике Коми.. Температура будет на семь-восемь градусов выше нормы. Максимум ожидается до +29, объявил Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также до +35 градусов будет в Воронежской области. Высокую температуру ожидают в Рязанской и Ивановской областях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Ленобласти о предстоящих ливнях и грозах. В ближайшие дни осадки не прекратятся. Так, 12 и 13 августа в 47-регионе ожидаются сильные дожди, а в отдельных районах грозы и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по областию.