Состоялось 256-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

9 августа 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о жалобе Вороновича Д.И. на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ланское шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2;

— о жалобе Ашихминой Анны Сергеевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1;

— о жалобе Батретдиновой Ирины Валерьевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4;

— о жалобе Бурухиной Елены Николаевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3;

— о жалобе Воронцова Николая Викторовича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1;

— о жалобе Галимовой Карины Ирековны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3;

— о жалобе Демина Станислава Михайловича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3;

— о жалобе Ермакова Дениса Анатольевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1;

— о жалобе Забирова Рамиля Шавкатовича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2;

— о жалобе Злобина Ивана Юрьевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2;

— о жалобе Княжского Александра Юрьевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2;

— о жалобе Медина Падрон Алексиса Эддиевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1;

— о жалобе Мельницкого Ивана Петровича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3;

— о жалобе Орловой Ульяны Юрьевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3;

— о жалобе Павлова Максима Евгеньевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4;

— о жалобе Пермякова Николая Викторовича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1;

— о жалобе Петрова Станислава Константиновича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2;

— о жалобе Рогачёвой Анастасии Петровны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4;

— о жалобе Скоробогатого Валентина Анатольевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3;

— о жалобе Третьяковой Елены Алексеевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3;

— о жалобе Умниковой Василисы Дмитриевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4;

— о жалобе Цветкова Александра Николаевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4;

— о жалобе Чеснокова Дмитрия Андреевича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4;

— о жалобе Широковой Натальи Сергеевны на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2;

— об ответственных лицах для контроля за изготовлением и доставкой избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.