Состоялось 257-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Состоялось 257-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Фото: www.st-petersburg.izbirkom.ru

10 августа 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о жалобе Вишневского Бориса Лазаревича на решение Территориальной избирательной комиссии № 30, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2;

— о жалобе Андреева Ивана Владимировича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

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