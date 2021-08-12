Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 12 августа 2021 года

12 августа 2021 года в 18 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 34 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О жалобе Громова Николая Сергеевича на решение Территориальной избирательной комиссии № 34, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.

— О жалобе Дюве Любови Николаевны на решение Территориальной избирательной комиссии № 15, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, об отказе в регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

— О жалобе Никифорова Николая Игоревича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik