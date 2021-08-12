13 августа в Петербурге опять будет облачно и пройдут дожди

13 августа в Петербурге опять будет облачно и пройдут дожди
В течение дня 13 августа в Петербурге будет переменная облачность. Фото: pixabay

В пятницу, 13 августа, в Петербурге будет вот уже который день подряд облачная погода, однако в регион все же заглянут прояснения.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в Северной столице ожидается северо-западный и западный умеренный. Днем же он будет порывистым.

Отмечается, что в городе на Неве, в некоторых районах, случатся кратковременные дожди.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +14…+16 градусов. Днем же столбики термометров покажут +21…+23 градуса.

В темное время суток атмосферное давление немного понизится, а вот днем меняться почти не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что киносъемки ограничат движение в нескольких районах Петербурга.

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