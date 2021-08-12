Институт геологии и геохронологии докембрия РАН на Макарова дымит

Институт геологии и геохронологии докембрия РАН на Макарова дымит
На Набережной Макарова дома 2 задымление. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Василеостровском районе произошло возгорание в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН.

12 августа пожарные машины отправились в Василеостровский район Северной столицы на набережную Макарова дома 2, где произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 14:22 .

Спасатели прибыли на место случившегося и заметили дым на 2-м этаже.

Известно, что персонал института самостоятельно эвакуировался. В настоящий момент неизвестно, скольким людям пришлось покинуть стены здания.

Сейчас сотрудники пожарной охраны осматривают здание, чтобы понять причину возгорания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона. Возгорание случилось вечером в пятницу, 6 августа, на втором этаже дома № 22/3 в Школьном переулке. В трехкомнатной квартире загорелась комната площадью 12 квадратных метров.

набережная макарова новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
Дочь Пескова выйдет замуж тайно. Свадьбы в Сардинии не будет
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Выживший при крушении Ми-8 телеведущий рассказал о своем спасении
Из-за разводки моста через Свирь 13 августа закроют трассу «Кола»
Импульсивные ревнивцы: какие знаки Зодиака разводятся чаще всего
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН на Макарова дымит
В университеты Петербурга подали рекордные 709 тысяч заявлений
13 августа в Петербурге опять будет облачно и пройдут дожди
Холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик: как узнать тип темперамента
Напавшему на 97-летнюю петербурженку на Васильевском вынесли приговор