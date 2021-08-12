Институт геологии и геохронологии докембрия РАН на Макарова дымит

В Петербурге в Василеостровском районе произошло возгорание в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН.

12 августа пожарные машины отправились в Василеостровский район Северной столицы на набережную Макарова дома 2, где произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 14:22 .

Спасатели прибыли на место случившегося и заметили дым на 2-м этаже.

Известно, что персонал института самостоятельно эвакуировался. В настоящий момент неизвестно, скольким людям пришлось покинуть стены здания.

Сейчас сотрудники пожарной охраны осматривают здание, чтобы понять причину возгорания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона. Возгорание случилось вечером в пятницу, 6 августа, на втором этаже дома № 22/3 в Школьном переулке. В трехкомнатной квартире загорелась комната площадью 12 квадратных метров.