Дольщики «Северного вальса» и «Материка» столкнулись с новыми проблемами

Дольщики чуть ли не молятся, чтобы ничего не сорвалось. Фото: pixabay

Дольщики чуть ли не молятся, чтобы ничего не сорвалось. Фото: pixabay

Дольщики двух проблемных ЖК во Всеволожском районе требуют немедленно прекратить странную активность, разворачивающуюся вокруг долгостроев.

Как сообщает Online47, накануне стало известно, что некоторые жители Ленобласти обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с проблемными жилыми комплексами «Северный вальс» и «Материк». Первый находится во Всеволожске, а второй — в Мурино.

Вечером в тот же день в Instagram губернатору Александру Дрозденко посыпались комментарии от взволнованных дольщиков этих ЖК. Участники долевого строительства пишут, что не давали никакого согласия представлять их интересы и обращаться к Бастрыкину. Кроме того, они не хотят, чтобы в уже найденное решение вопросов ЖК вносились изменения. Дольщики опасаются, что разрешение проблемы из-за этого опять отложится.

Как оказалось, за жалобой Бастрыкину стоит почти профессиональная дольщица Алла Андреева. Несколько лет назад она мелькала в петербургской прессе в связи с историей с ГК «Город», который так и не достроил ЖК «Ленинский парк», где Алла в итоге получила свою квартиру. Она поспособствовала смене застройщика, который, кстати, ЖК так и не достроил, а сам объект в итоге сдали гораздо позже, чем могло быть.

Остальные дольщики ЖК «Ленинский парк» ее старания не оценили. Спустя какое-то время у них лопнуло терпение и они коллективно обратились в Генпрокуратуру, СК, УФСБ, ГУ МВД и петербургскую прокуратуру. Дольщики жаловались, что Андреева вводит людей в заблуждение, а ее действия направлены не на решение проблемы, а развитие политической карьеры и финансовое обогащение. Об этом писала электронная газета «Век».

Теперь же дольщики двух долгостроев во Всеволожском районе волнуются, что их реальная инициативная группа в курсе, какие именно усилия предпринимаются для завершения строительства.

Так, у застройщика этих ЖК «Петростроя» появился донор — солидный девелопер «Самолет». Компания обещает профинансировать достройку, соглашение о сотрудничестве будет подписано до конца следующей недели. Не позднее середины сентября должны начаться строительные работы. Поэтому дольщики чуть ли не молятся, чтобы ничего не сорвалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске достроили первую очередь проблемного ЖК «Северный вальс».