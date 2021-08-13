Спасатели полтора часа тушили частный дом ночью в Ульяновке

Спасатели полтора часа тушили частный дом ночью в Ульяновке
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Тосненском районе Ленобласти в одном из поселков минувшей ночью загорелся частный дом. Спасатели полтора часа боролись с огнем.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 13 августа, в поселке Ульяновка. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:46. К месту происшествия оперативно выехали 8 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на общей площади 24 квадратных метра.

В 3:11 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 25 спасателей прибыли к полыхающему ангару на Малом Митрофаньевском шоссе.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар ульяновка


 

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