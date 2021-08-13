На АЗС на Орджоникидзе поймали «закладчика» наркотиков в туалете

На АЗС на Орджоникидзе поймали «закладчика» наркотиков в туалете
Сотрудники АЗС вызвали полицейских и передали им злоумышленника. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Московском районе Петербурга на автозаправочной станции задержали наркодилера. Закладку нашли в туалете АЗС.

Инцидент произошел в четверг, 12 августа, на АЗС на улице Орджоникидзе. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«При изъятии закладки из общественного туалета АЗС был задержан подозреваемый», — написали в группе.

На кадрах видно, что подозреваемый выходит из туалета, а на улице его уже поджидают сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на юго-западе Петербурга полиция изъяла крупную партию синтетического психостимулятора. Возбуждено уголовное дело.

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