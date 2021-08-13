Заработать больше: нейропсихолог Бакшутова объяснила, как выйти на новый финансовый уровень

Можно устроиться на подработку, попробовать запустить собственный бизнес или начать инвестировать, но к успеху такие попытки приведут далеко не всех. Нередко причины провала могут крыться не во внешних обстоятельствах, а в вас самих. Нейропсихолог Ольга Бакшутова рассказала, что нужно сделать, чтобы выйти на новый финансовый уровень.

Зачастую заработать больше человеку не дают внутренние установки, которые заложены глубоко внутри него. Человек привык жить с низким уровнем дохода и, не подозревая того, может бояться больших денег. Он может опасаться того, что потеряет цель в жизни, может заранее бояться упустить эти средства. Вы даже можете считать, что не достойны много зарабатывать, не осознавая этого. Некоторые работники полагают, что для повышения заработка придется отказаться от привычного образа жизни или найти гениальную идею, на что, по их мнению, они не способны. Можно сказать, что так человек «программирует» себя на бедность.

В этом случае для увеличения заработка нужна когнитивно-поведенческая терапия, сообщила психолог в разговоре с агентством «Прайм».

По ее словам, эту методику уже давно одобрили во Всемирной организации здравоохранения. Она позволяет разрешать множество психологических вопросов.

«В ее основе лежит анализ и обнаружение у себя определенных установок, перевод их на сознательный уровень и последующая корректировка — на когнитивном и поведенческом уровнях», — объяснила Бакшутова.

Когда с помощью терапии человек замечает свои установки, он начинает менять их через поведение. В этом случае, например, сотрудник может начать работать эффективнее, а не больше.

Специалисты убеждены: если вы избавитесь от ограничивающих убеждений и замените их новыми, то обязательно начнете видеть больше вариантов развития своей карьеры. Дальше вам остается только взять их.

Если в какой-то момент вы сможете признать, что деньги – это ресурс, который можно присваивать себе, отдавая взамен усилия и труд, можете считать, что вы оказались на финальном этапе терапии. Осознав это, вы начнете повышать свою стоимость на рынке труда и работать над улучшением продукта и привлечением клиентов.

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