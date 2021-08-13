В Приморском районе задержали 21 нелегала

Профилактический рейд в Приморском районе. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Профилактический рейд в Приморском районе. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Полиция Петербурга провела масштабный профилактический рейд в жилых кварталах Приморского района – стражи порядка искали «резиновые» квартиры.

В контрольном мероприятии участвовали 78 правоохранителей. Они обошли почти 2,5 тыс. квартир в 13 жилых домах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате рейда в отделение доставили 30 человек для административного разбирательства.

В отношении 21 иностранного гражданина составили административные протоколы по факту нарушения правил въезда либо режима пребывания в России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате рейда на овощебазе Петербурга задержали 131 человека.