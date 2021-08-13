Взрыв автобуса в Воронеже: что известно к этому часу

В четверг, 12 августа, в центре Воронежа взорвался пассажирский автобус марки «ПАЗ». Число пострадавших при взрыве выросло до 22 человек, двое из них скончались.

Трое пострадавших в тяжелом состоянии, еще 12 человек в состоянии средней тяжести. Все они находятся на лечении в стационарах. Пятерым помощь оказали амбулаторно. Не выжили две женщины. Об этом сообщили в воронежском департаменте здравоохранения.

Взрыв случился на остановке, когда пассажиры заходили в автобус. От хлопка выбило стекла и вырвало стены и крышу маршрутки. Пожара за взрывом не последовало. Всего в автобусе находились 35 человек. Детей среди получивших травмы нет.

У правоохранителей есть несколько версий произошедшего. По словам вице-губернатора Виталия Шабалатова, есть предположение, что случился взрыв газового баллона.

При этом, как сообщил замруководителя управления транспорта Воронежа Максим Захаров, в автобусе не было газового оборудования, он ездил на дизельном топливе.

Также, как сообщает RT, рассматривается версия о теракте, но она маловероятна. Кроме того, допускается неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров. Неисправность при этом стала основной версией взрыва.

Прокуратура проводит проверку, ход которой проконтролирует прокуратура области. Правоохранители проверят исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По поручению главы СК Александра Бастрыкина дело передано в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал наградить очевидцев, которые помогали спасать пассажиров из автобуса после взрыва. В частности, будет награжден Игорь Пахочев, который помог достать из салона девочку, застрявшую между сиденьями. Глава региона попросил других помогавших в спасении пассажиров позвонить в его приемную и оставить свои контакты.

Власти выплатят компенсацию пострадавшим при взрыве маршрутки. Кроме того, с теми, кто пострадал при ЧП, и их родственниками будут бесплатно работать психологи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась.