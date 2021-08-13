Ребенка с COVID-19 в тяжелом состоянии направили из Карелии в Петербург

В Карелии зафиксированы случаи тяжелого течения коронавируса у детей. Одного из больных направили на лечение в Петербург.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков рассказал, что заразившиеся ковидом дети, как правило, переносят болезнь легче, чем взрослые. Однако маленькие пациенты, у которых есть проблемы с сердцем, нервной системой или другие заболевания, переносят COVID-19 в среднетяжелой форме, поскольку иммунная система у них слабее.

В Карелии до недавнего времени тяжелых случаев ковида среди детей не было. Но в последние несколько дней в Республиканскую инфекционную больницу попали восемь инфицированных детей, двое из них в тяжелом состоянии.

Одного ребенка со значительным поражением легких отправили на лечение в Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские врачи рассказали о смертельных последствиях COVID-19.