Петербургские врачи рассказали о смертельных последствиях COVID-19

Врачи заявили, что рост смертности в Петербурге в первую очередь связан с коронавирусом. Однако многие специалисты считают, что жителей убивает на сам ковид, а его последствия.
Вклад в избыточную смертность в Северной столице вносят и сердечно-сосудистые заболевания. До коронавирусной пандемии именно эти недуги были в списках лидеров по летальным исходам. В текущих реалиях проблемы с сердцем и сосудами осложняют течение ковида, что и может приводить к смерти. Об этом пишет РБК.
Кроме того, причиной может быть психологический настрой горожан. Как отмечают психологи, проблемы с эмоциональным состоянием у петербуржцев были и раньше, но с приходом пандемии ситуация усугубилась.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург наращивает темпы вакцинации. На сегодняшний день, 13 августа, первично привиты около 1,4 миллиона человек. Полностью привиты 1,3 миллиона человек.