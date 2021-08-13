Петербургские врачи рассказали о смертельных последствиях COVID-19

Специалисты считают, что жителей убивает на сам ковид, а его последствия. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Специалисты считают, что жителей убивает на сам ковид, а его последствия. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врачи заявили, что рост смертности в Петербурге в первую очередь связан с коронавирусом. Однако многие специалисты считают, что жителей убивает на сам ковид, а его последствия.

Вклад в избыточную смертность в Северной столице вносят и сердечно-сосудистые заболевания. До коронавирусной пандемии именно эти недуги были в списках лидеров по летальным исходам. В текущих реалиях проблемы с сердцем и сосудами осложняют течение ковида, что и может приводить к смерти. Об этом пишет РБК.

Кроме того, причиной может быть психологический настрой горожан. Как отмечают психологи, проблемы с эмоциональным состоянием у петербуржцев были и раньше, но с приходом пандемии ситуация усугубилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург наращивает темпы вакцинации. На сегодняшний день, 13 августа, первично привиты около 1,4 миллиона человек. Полностью привиты 1,3 миллиона человек.