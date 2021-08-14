Facebook перенес возвращение сотрудников в офисы на 2022 год

Социальная сеть Facebook решила отложить возвращение к очному формату работы.
Учитывая последнюю информацию об увеличении количества случаев заражения ковидом из-за дельта-варианта, команды в США не будут получать указание возвращаться в офисы до января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
В Штатах в сейчас вводятся еще меры по борьбе с ковидом из-за распространения дельта-штамма. На него приходится более 80% случаев заражения ковидом в США.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что cоциальные сети Facebook и Instagram уже пять лет не удаляют более 3,7 тысячи, а Google и YouTube — более 5,2 тысячи материалов, признанных в России запрещённым контентом. У Facebook и Instagram среднее время выполнения требований по удалению запрещенной информации составляет 3,5 месяца, у Google и YouTube — 2,5 месяца.