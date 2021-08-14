В Василеостровском районе загорелся ангар

В Василеостровском районе загорелся ангар
В 12:07 огонь устранили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Василеостровском районе случился пожар

Сегодня в половине 12 стало известно о пожаре по Косой линии, дом 24/25. В ангаре размером 20 на 45 метров сгорело бытовое помещение площадью 18 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

В 12:07 огонь устранили. В пожаре никто не пострадал.

Пожар тушили 22 спасателей и четыре спецмашины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел во Фрунзенском районе. Сегодня, в субботу, 14 август, в 11 часов поступила информация о пожаре по адресу: ул. Белы Куна, д.20, корп.1. На третьем этаже жилого дома выгорела обстановка на балконе площадью шесть кв.метров, на четвертом этаже обгорела облицовка двух балконов. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по Петербургу. Через 17 минут огонь потушили. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

ангар Василеостровский район ГУ МЧС России по Петербургу пожар происшествие


 

Новости партнеров
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Турции 40 человек стали жертвами наводнений
Певица МакSим частично потеряла память из-за болезни
Иностранный путешественник назвал три главных качества русских людей
В Адмиралтейском районе мужчина ударил об асфальт школьника
В Василеостровском районе загорелся ангар
Технолога Ленинградского зоопарка задержали ещё на трое суток по делу о взятке
СК возбудил уголовное дело по повреждению обелиска в Выборге
Коронавирус унес жизни еще 48 петербуржцев за сутки