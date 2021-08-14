В Василеостровском районе загорелся ангар

В Василеостровском районе случился пожар

Сегодня в половине 12 стало известно о пожаре по Косой линии, дом 24/25. В ангаре размером 20 на 45 метров сгорело бытовое помещение площадью 18 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

В 12:07 огонь устранили. В пожаре никто не пострадал.

Пожар тушили 22 спасателей и четыре спецмашины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел во Фрунзенском районе. Сегодня, в субботу, 14 август, в 11 часов поступила информация о пожаре по адресу: ул. Белы Куна, д.20, корп.1. На третьем этаже жилого дома выгорела обстановка на балконе площадью шесть кв.метров, на четвертом этаже обгорела облицовка двух балконов. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по Петербургу. Через 17 минут огонь потушили. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.