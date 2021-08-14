Во Фрунзенском районе сгорел балкон

Во Фрунзенском районе сгорел балкон
Через 17 минут огонь потушили. Фото: скрин Google. Maps

Очередной пожар произошел во Фрунзенском районе.

Сегодня, в субботу, 14 август, в 11 часов поступила информация о пожаре по адресу: ул. Белы Куна, д.20, корп.1. На третьем этаже жилого дома выгорела обстановка на балконе площадью шесть кв.метров, на четвертом этаже обгорела облицовка двух балконов. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по Петербургу.

Через 17 минут огонь потушили. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

В тушении пожары принимали участие: четыре спецмашины и 17 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар произошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Сегодня почти в семь утра поступила информация о пожаре по адресу: Северный проезд дом 3. Деревянный, размером 2х5 метров гараж выгорел по всей площади. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной столице.

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