В Колпинском районе сгорел гараж

В Колпинском районе сгорел гараж
Во время пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, в субботу, 14 августа, почти в семь утра поступила информация о пожаре по адресу: Северный проезд дом 3. Деревянный, размером 2х5 метров гараж выгорел по всей площади. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Северной столице.

Почти через час огонь потушили. Во время пожара никто не пострадал. В тушении пожара принимали участие: две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на Малой Митрофаньевской улице локализовали. Дым от полыхающего ангара был виден из отдаленных районов. Возгорание случилось в пятницу, 13 августа, в доме №3 на Малой Митрофаньевской улице. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу уточнили, что цельнометаллический ангар размером 20х25 метров и пристройка размером 3х25 метров выгорели по всей площади.

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