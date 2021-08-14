За сутки в России выявили 22 144 случая заражения COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 144 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, новые слуаи заражения были выявлены в 85 регионах страны, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 579 212.

За вчерашний день от последствий COVID-19 скончались 819 человек. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса умерли 169 683 гражданина РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 19 550 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 867 890.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще 1 823 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.