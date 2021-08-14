В Петербурге выявили 1 823 новых случая заражения COVID-19 за сутки

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 823 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 317 человек. Третье место у Подмосковья — 1 307 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 231 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в реанимационных отделениях петербургских больниц находятся 496 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на 14 августа.