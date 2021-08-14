В Петербурге почти 500 ковид-пациентов находятся в реанимации

В Петербурге почти 500 ковид-пациентов находятся в реанимации
В Петербурге продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В реанимационных отделениях петербургских больниц находятся 496 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на 14 августа.

В стационарах Петербурга с пневмониями и коронавирусом лежат 4 841 человек, сообщается в перечне показателей эпидемиологической ситуации, обнародованном пресс-службой Комитета по здравоохранению.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 216 пациентов. В субботу также было зафиксировано 273 поступления больных и 315 выписок.

Всего в городе для пациентов с COVID-19 развернуто 6 777 коек, свободно — 40,14% относительно нормы Минздрава.

Напомним, В Петербурге за минувшие сутки выявили 1 823 новых ковид-пациента. Подтверждена смерть 48 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у переболевших COVID-19 снижается восприимчивость к холоду и боли.

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