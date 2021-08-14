Маршрутка полыхала в районе метро «Черная речка»

В районе метро «Черная речка» сгорела маршрутка.

Огонь охватил транспортное средство в субботу, 14 августа. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

По словам свидетелей случившегося, все произошло очень быстро, но и спасательные службы не медлили — огнеборцы оперативно прибыли к месту ЧП.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Причины появления огня выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять спасателей потушили полыхающую ГАЗель на Сердобольской улице.