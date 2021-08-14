Врач рассказал о высоком проценте тяжелобольных COVID детей

Врач рассказал о высоком проценте тяжелобольных COVID детей
Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Большинство из детей, подхвативших COVID-19, переносят болезнь в легкой форме, однако процент тяжелобольных является высоким. Об этом рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

По его словам, 90 процентов детей переносят коронавирус в легкой бессимптомной форме. Но 10% детей болеют в среднетяжелой и тяжелой форме. Специалист отметил, что это очень высокий показатель.

Медик рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что дети лучше и быстрее справляются с постковидными осложнениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние полгода среди детей значительно увеличились случаи заражения коронавирусом.

дети коронавирусная пандемия


 

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