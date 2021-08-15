В мире коронавирусом заболело 206,6 млн человек

В мире по данным на утро 15 августа выявленных случаев коронавируса насчитывается 206 662 675. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 4 302 353. Странами-лидерами по заболеваемости, где зарегистрировано более 20 млн случаев заражения COVID-19, по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

Больше всего заразившихся и скончавшихся насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 36 631 893 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 621 209.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 32 156 493, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 430 732 человек.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 350 142 заболевших, умерло 568 788 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID.