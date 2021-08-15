В Ленобласти коронавирусом заразились еще 230 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 230 человек
В Ленобласти продолжают выявлять новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 230 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 59 610 случаев ковида. При этом выздоровели 48 501 пациент, в том числе 87 за последние сутки. Кроме того, стало известно о 17 летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2332.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1668 случаев. Лидером стала Москва — 1954 случая. На третьем месте Московская область — 1359.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд фиксируют максимум смертей от COVID.

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