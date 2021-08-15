В Москве застрелили мужчину

В Москве застрелили мужчину
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

На Кутузовском проспекте в Москве обнаружили тело мужчины.

По данным пресс-службы столичного главка СК, в ночь с 14 на 15 августа вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК (убийство) и статьей 222 УК (незаконный оборот оружия).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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