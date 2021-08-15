На Декабристов столкнулись «Газель» и две легковушки

Вечером 15 августа в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех легковушек.

Дорожный инцидент случился на улице Декабристов, у дома 21. По словам очевидцев, «Газель» столкнулась с легковыми автомобилями Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

«Рапид с Газель столкнулись на Декабристов улица 21 и пострадал ещё один Поло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иномарка «Рено Сандеро» поворачивала налево по предварительно красному сигналу светофора и столкнулась на перекрестке со встречным ВАЗом.