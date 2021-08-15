Ученые: медитация ускоряет работу мозга

Ученые из Бингемтонского университета пришли к выводу, что медитация в течение двух месяцев может ускорить работу мозга. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В эксперименте участвовали студенты в возрасте до 20 лет. В течение двух месяцев они практиковали медитацию по пять раз в день в течение 10-15 минут. После сеансов испытуемые записывали в дневник информацию о своем состоянии. Также они прошли МРТ в начале и в конце испытания.

Ученые выяснили, что медитация приводит к более быстрому переключению между двумя общими состояниями мозга, одно из которых предполагает сосредоточение на внешнем мире, а другое — выполнение задач, требующих концентрации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторые упражнения способны оказать негативное влияние на человека. К таким выводам пришли психологи, которые наблюдали за людьми, занимающимися медитациями. Оказалось, что популярная практика имеет не только положительные стороны, но и отрицательные.