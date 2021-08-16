Погоню на Наличной прервало лопнувшее колесо

Погоню на Наличной прервало лопнувшее колесо
По словам задержанного водителя, он взял автомобиль у приятеля, «чтобы отремонтировать», а по дороге выпил пива. Фото: скриншот группы «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте»

В Василеостровском районе сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя.

Нарушителя на Chrysler Cirrus заметили у дома 19 на улице Кораблестроителей. На просьбу остановиться мужчина, наоборот, прибавил скорость. Началась погоня, однако длилась она недолго — лихача остановило лопнувшее колесо, сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам задержанного водителя, он взял автомобиль у приятеля, «чтобы отремонтировать», а по дороге выпил пива. Будучи ранее лишённым прав, он решил скрыться от сотрудников полиции, но только усугубил ситуацию. В салоне автомобиля находились два пассажира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что иномарка «Рено Сандеро» поворачивала налево по предварительно красному сигналу светофора и столкнулась на перекрестке со встречным ВАЗом.

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