Эксперты рассказали, как уличить собеседника во лжи

Лжецу будет сложнее соврать, если его собеседник хорошо знаком с предметом разговора.Фото: Pixabay

Лжецу будет сложнее соврать, если его собеседник хорошо знаком с предметом разговора.Фото: Pixabay

Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист рассказал, что помогает уличить собеседника во лжи.

Как пишет издание Dagens Nyheter, эксперт посоветовал отбросить все стереотипы об обманщиках и постараться обеспечить себе преимущество в знании фактов, чтобы задавать неожиданные вопросы.

Лжецу будет сложнее соврать, если его собеседник хорошо знаком с предметом разговора.

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