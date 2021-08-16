Эксперты рассказали, как уличить собеседника во лжи

Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист рассказал, что помогает уличить собеседника во лжи.
Как пишет издание Dagens Nyheter, эксперт посоветовал отбросить все стереотипы об обманщиках и постараться обеспечить себе преимущество в знании фактов, чтобы задавать неожиданные вопросы.
Лжецу будет сложнее соврать, если его собеседник хорошо знаком с предметом разговора.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые доказали, что кофейный напиток положительно влияет на настроение и концентрацию внимания. Кроме того, растворимый кофе способен снизить риск развития сердечных заболеваний и других недугов.