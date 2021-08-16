Эксперты рассказали, как уличить собеседника во лжи

Эксперты рассказали, как уличить собеседника во лжи
Лжецу будет сложнее соврать, если его собеседник хорошо знаком с предметом разговора.Фото: Pixabay

Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист рассказал, что помогает уличить собеседника во лжи.

Как пишет издание Dagens Nyheter, эксперт посоветовал отбросить все стереотипы об обманщиках и постараться обеспечить себе преимущество в знании фактов, чтобы задавать неожиданные вопросы.

Лжецу будет сложнее соврать, если его собеседник хорошо знаком с предметом разговора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые доказали, что кофейный напиток положительно влияет на настроение и концентрацию внимания. Кроме того, растворимый кофе способен снизить риск развития сердечных заболеваний и других недугов.

ложь психология эксперты


 

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