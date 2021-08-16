Экстрасенс Анна Гехман: сглазить ребенка могут еще в утробе матери

Экстрасенс объяснила, что дети могут болеть из-за сглаза и порчи. Фото: pixabay

Экстрасенс объяснила, что дети могут болеть из-за сглаза и порчи. Фото: pixabay

Желание показать всему миру в социальных сетях свое ненаглядное дитя может привести к многочисленным болезням малыша еще в детстве.

Об этом экстрасенс и астролог Анна Гехман рассказала Пятому каналу.

Гехман думает, что получить сглаз и порчу ребенок может еще в утробе матери. В связи с этим даже в самом раннем возрасте у малыша могут начать развиться серьезные заболевания.

До 14 лет, считает экстрасенс, дети беззащитны. Их еще не охраняют высшие силы, поэтому дети могут легко подцепить болезнь. Такие закономерности астролог объясняет кармическими уроками, которые даются и родителям, и ребенку.

Чтобы защитить детей, Анна Гехман порекомендовала не публиковать их фотографии в Сети. Еще маме и ребенку посоветовали носить защитные амулеты.

Кроме того, экстрасенс рассказала, как избавить чадо от дурных взглядов окружающих. После встреч с кем-либо ребенка нужно умыть и вытереть подолом платья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы четыре знака Зодиака, которым крупно повезет до конца лета