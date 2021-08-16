Названа привычка, которая улучшает память

Ученые пришли к выводу, что одна правильная привычка может значительно повысить работоспособность мозга. Секрет заключается в ходьбе. Исследование опубликовано в научном журнале NeuroImage.

Белое вещество, которое содержится в мозге человека, соединяет и поддерживает клетки, соответственно, влияет на мыслительные процессы и память. По словам ученых, оно может реконструировать себя, когда человек ведет активный образ жизни. У людей, ведущих малоподвижный образ жизни, белое вещество может истончаться, что с со временем может привести к снижению умственных способностей.

Ежедневные прогулки на свежем воздухе, а также танцы будут положительно влиять на здоровье белого вещества, а значит, и всего мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев перечислили самые вредные привычки, которыми злоупотребляют россияне во время пандемии коронавирусной инфекции и самоизоляции.