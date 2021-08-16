В Ленобласти от коронавируса привились 477 тысяч жителей

На данный момент привито почти 477 тысяч ленинградцев – 30,5%. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На данный момент привито почти 477 тысяч ленинградцев – 30,5%. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Ленинградской области растет число привитых от коронавируса местных жителей, однако для достижения коллективного иммунитета к осени важно не снижать темпы вакцинации.

Об этом заявил глава областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает Online47.

В Ленобласти продолжает снижаться госпитализация с коронавирусом. За прошлую неделю в ковид-стационары региона доставили 626 пациентов, это на 64 меньше, чем на предыдущей неделе.

Из 1514 развернутых коек заняты 1131. Пациентов в тяжелом состоянии на сегодняшний день насчитывается 29.

Область обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания медпомощи в амбулаторных и стационарных условиях, но первоочередной задачей остается вакцинация. По указу Минздрава, привито должно быть 80% населения. В Ленобласти это 1 250 470 человек.

Вылегжанин отметил, что такого большого количества людей в регионе не вакцинировали даже от гриппа. С учетом того, что вакцины в основном двухкомпонентные, задача стоит непростая.

«Темпы вакцинации в Ленобласти выше, чем в среднем по России, есть все вакцины, в том числе большое количество «Спутник Лайт». На данный момент привито почти 477 тысяч ленинградцев – 30,5%», — заявил глава комитета.

Как отметил губернатор Александр Дрозденко, это невысокая цифра. Он напомнил, что вакцинация не носит обязательного характера, но она рекомендована, поскольку позволит смягчить ограничения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки заразилось ковидом менее 21 тыс. человек.