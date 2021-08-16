Заболеваемость COVID-19 в Петербурге резко упала

В Петербурге за вчерашний день подтвердили 1383 новых случаев коронавируса, что на 285 меньше, чем днем ранее.

Таким образом, заболеваемость COVID-19 в Северной столице резко начала снижаться. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с вирусом.

В понедельник, 16 августа, стало известно о 44 умерших от коронавируса. Также за сутки диагноз сняли 1794 выздоровевшим пациентам. В Ленобласти за сутки заразились 232 человека, умерли 16 человек, выздоровели 76 человек.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 557 993, выздоровевших — 531 443, умерших — 20 025. В Ленобласти всего выявлено 59 842 случаев заражения, 48 577 случаев выздоровления и 2348 случаев смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти от коронавируса привились 477 тысяч жителей.