В Росавиации прокомментировали возможность полетов из Калининграда за 1 рубль

В Росавиации опровергли полеты из Калининграда за один рубль.

Там отметили, что к стоимости билета еще добавятся таксы и сборы. До этого одна из авиакомпаний России (Nordwind) распространила информацию о заявке на субсидированный тариф, по которому билет на одного пассажира в направлении из Калининграда в несколько российских городов будет стоить один рубль, но для взрослых, которое летят с маленькими детьми. В Росавиации опровергли эти данные. Об этом сообщает РИА Новости.