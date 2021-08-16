В Росавиации прокомментировали возможность полетов из Калининграда за 1 рубль

В Росавиации прокомментировали возможность полетов из Калининграда за 1 рубль
В Росавиации опровергли эти данные. Фото: pixabay
В Росавиации опровергли полеты из Калининграда за один рубль.
Там отметили, что к стоимости билета еще добавятся таксы и сборы. До этого одна из авиакомпаний России (Nordwind) распространила информацию о заявке на субсидированный тариф, по которому билет на одного пассажира в направлении из Калининграда в несколько российских городов будет стоить один рубль, но для взрослых, которое летят с маленькими детьми. В Росавиации опровергли эти данные. Об этом сообщает РИА Новости.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Афганистана Кабула давка. Люди, чтобы покинуть страну, власть в которой захватили Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое), бегут за движущимся самолетом. По неподтвержденным данным, давка в аэропорту привела к тому, что нескольких человек задавили. Также некоторые упали с высоты, когда самолет уже поднялся в воздух.
nordwind калининград росавиация сборы таксы


 

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