Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском COVID

Чешская сторона включила Россию в такой список 30 июня. Фото: pixabay.com

Чешская сторона включила Россию в такой список 30 июня. Фото: pixabay.com

Чехия с 23 августа исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом. Об этом заявил глава минздрава страны Адама Войтеха.

По словам министра, из указанного списка вычеркнут также Тунис и Индию, сообщили «РИА Новости».

Напомним, чешская сторона включила Россию в такой список 30 июня, мера вступила в силу с 1 июля. Местным жителям запрещено посещать государства из списка с повышенным уровнем заражения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Российская Федерация восстанавливает авиасообщение с 27 августа еще с тремя странами. Такими как: Доминикана, Чехия и Южная Корея.