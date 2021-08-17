На Дунайском «Нексия» влетела в забор и чуть не добралась до самокатов

"Нексия" почти долетела до тротуара на Бухарестской. Фото: "ДТП и ЧП Петербургп"

"Нексия" почти долетела до тротуара на Бухарестской. Фото: "ДТП и ЧП Петербургп"

В Петербурге во Фрунзенском районе города «Нексия» пыталась заехать на тротуар, однако барьерное ограждение все же остановило ее.

Об этом сообщается в социально сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Северной столице на пересечении Дунайского проспект и Бухарестской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал и забор и автомобиль.

Машина марки «Дэу Нексия» пробила барьерное ограждение, которое отделяет проезжую часть от тротуара. Автомобиль едва не смахнул кикшеринговые самокаты, припаркованные рядом.

Машина от удара пострадала довольно сильно, поэтому неизвестно, в каком состоянии в настоящий момент находится водитель. Однако «Нексия» так и не добралась до тротуара, поэтому вряд ли кто-то из пешеходов мог пострадать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на Кантемировской улице с лимузином спровоцировало пробку.