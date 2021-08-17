«Водоканал» попытается не дать Петербургу утонуть во вторник

«Водоканал» попытается не дать Петербургу утонуть во вторник
В "Водоканале" приняты все меры, чтобы не допустить подтоплений улиц Петербурга. Фото: https://pixabay.com

В связи с тем, что Гидрометцентр прогнозирует 17 августа с 21:00 до 23:00 сильные дожди и ливни, то на улицах Петербурга круглосуточно будут дежурить 24 аварийные бригады.

Об этом сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Водоканал провел необходимые работы для того, чтобы системы водоотведения и очистные сооружения были готовы к приему осадков.

В тех местах, которые наиболее уязвимы для подтоплений начнут работать передвижные насосы и водоотливная техника. Это касается домов на проспекте Королева, проспекте Испытателей, на улице Уточкина, Парашютной и Репищева, а также на Привокзальной площади в Ломоносове.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник петербуржцев ожидают дожди с грозой и до +27 градусов.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" дожди ливни новости СПб


 

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