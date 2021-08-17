Еще шесть авиакомпаний получили допуски на полеты в Египет

Росавиация продолжает выдавать российским авиакомпаниям допуски на полеты на египетские курорты. Разрешения получили еще шесть перевозчиков.

Как следует из приказа Росавиации, летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх разрешили авиакомпаниям Royal Flight, iFly, «Ямал», «Азимут», Red Wings, NordStar.

До этого такие допуски выдали перевозчикам «Аэрофлот», «Победа, «Россия», S7, «Уральские авиалинии», Smartavia, Nordwind и Azur air.

Всего Росавиация выдала более 200 разрешений на полеты в недавно открывшиеся курорты Египта.

Авиасообщение с Египтом было ограничено с 2015 года, когда случилась авиакатастрофа над Синаем. Летали лишь регулярные рейсы в Каир. С того момента в Египте резко упало количество российских туристов, но многие все равно находили способы до туда добраться.

Запрет на чартерное сообщение был снят 8 августа по указу президента Владимира Путина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возобновились рейсы между Петербургом и Египтом.